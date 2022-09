Zorgbedrijf Antwerpen mag geen beroep doen op privé-investeerders

PVDA reageert tevreden op de beslissing van Minister Somers. Die partij diende eerder, samen met de vakbonden, al een klacht in tegen de plannen van het stadsbestuur. "Het tweede voorstel is opnieuw naar de prullenmand verwezen. Opnieuw blijkt het onwettelijk wat ze met het personeel van plan waren. Ook het financieel plan wordt met de grond gelijkgemaakt. Er werden veel risico's genomen en het was niet duidelijk wie die zou dekken. In principe kunnen ze weer een aanvraag indienen, maar wij hopen dat de stad beseft dat ze zelf moet zorgen voor kwaliteitsvolle ouderenzorg en dat niet keer op keer probeert af te stoten", zegt Antwerps gemeenteraadslid Lise Vandecasteele (PVDA).