Meerdere doden en gewonden na ongeval net over de grens in Nederland, één bestuurder opgepakt

Het ongeval gebeurde kort voor 19 uur, op een weg bij een industrieterrein waar de maximumsnelheid beperkt is tot 50 km/uur. In de éne auto zaten drie mensen, in de andere auto waren er vijf inzittenden. Om hoeveel dodelijke slachtoffers het gaat en hoeveel gewonden, is op dit moment niet bekend. Wel lijkt het duidelijk dat alle slachtoffers gevallen zijn in de tweede auto met vijf mensen. Er kwamen meerdere ambulances en trauma-helikopters ter plaatse.

Ook over de oorzaak of omstandigheden van de botsing is er verder nog niets bekend. Opvallend is dat de bestuurder van de auto met drie inzittenden is opgepakt. Zijn medepassagiers zouden gehoord worden als getuige. De weg is afgesloten en de politie verwacht dat het lang kan duren om het onderzoek ter plaatse af te ronden.

Oud Gastel ligt net ten noorden van de grensgemeente Roosendaal. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat er Belgen bij het ongeval betrokken zijn.