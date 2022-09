Hulpdiensten aangevallen in Schaarbeek: ambulancier loopt oogletsel op

De man ging volgens Derieuw wild tekeer: hij uitte doodsbedreigingen en krabde een ambulancier tot bloedens toe op de borst, scheurde zijn T-shirt en stak een vinger in zijn oog. De hulpverlener liep een hoornvliesletsel op en moest naar het ziekenhuis voor verzorging. Hij is al zeker acht dagen werkonbekwaam. De politie kwam uiteindelijk tussenbeide om de agressieveling te overmeesteren en hem alsnog over te brengen naar het ziekenhuis.

"De man sprak maar weinig Frans of Nederlands, dus het was moeilijk om met hem te communiceren. Mogelijk lag dat mee aan de basis van zijn frustraties, al is dat natuurlijk geen excuus." De dertiger was niet bekend bij de politie.