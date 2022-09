Na lang zoeken is de kogel door de kerk: makers "The crown" vinden hun prins William en Kate Middleton

In “The crown” is die eer weggelegd voor Meg Bellamy. De 19-jarige komt nog maar net van de schoolbanken en heeft enkel ervaring in amateurtoneel, maar wist de makers van de reeks te overtuigen met een zelf opgenomen auditiefilmpje. Ze vertolkt een jonge Kate Middleton als student aan de universiteit van St. Andrews in Schotland, waar ze in 2001 haar toekomstige echtgenoot ontmoet.