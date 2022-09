Anderlechtse fietsers zetten mogelijkheden Good Move Kuregem in de kijker

Sinds de zomer van 2022 is Kuregem een autoluwe wijk. Door verschillende maatregelen wordt het gemotoriseerd verkeer in de wijk ontmoedigd. Een verandering die niet voor alle bewoners even vanzelfsprekend is. Al zet Vélo Fiets Anderlecht graag de positieve punten in de verf. Zo ontstaat voor elke auto minder plaats, maar wel meer ruimte voor fietsers en voetgangers uit de buurt. En dat is precies de doelstelling van het regionaal mobiliteitsplan Good Move.