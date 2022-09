Welke schatten herbergt de zeebodem tussen Sicilië en Tunesië? Unesco geeft eerste foto's van nieuwe expeditie vrij

De Skerki Banks bevinden zich in de Middellandse Zee, in de Straat van Sicilië, tussen het Italiaanse eiland Sicilië en Tunesië. Het gebied is ongeveer 200 zeemijlen (ongeveer 370 km, red) lang en ligt op een kruispunt van heel wat culturen. Daardoor heeft het doorheen de geschiedenis een belangrijke rol gespeeld in de militaire, commerciële, culturele en religieuze contacten in de Middellandse Zee.

Het gebied ligt op een van de drukst bevaarde handelsroutes in Europa. In de Oudheid vormde het een rechtstreekse verbinding tussen Carthago (Egypte) en Rome (Italië). In de vroege middeleeuwen was het een belangrijke zone voor handel tussen Italië en het noorden van Afrika. En tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog was het het toneel van meerdere gevechten. Maar het is geen gebied zonder risico's. Het is relatief ondiep en de zeebodem is rotsachtig. In het verleden leidde dat tot honderden schipbreuken, van antieke handelsschepen tot oorlogsschepen.



Een team archeologen uit acht landen werkt al jaren samen met de Unesco, de erfgoedorganisatie van de Verenigde Naties, om de Skerki Banks te verkennen. Ze kunnen nu hun eerste bevindingen voorleggen.