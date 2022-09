Rusland neemt afscheid van Michail Gorbatsjov: geen staatsbegrafenis voor laatste Sovjet-leider, wel eervolle plechtigheid

Maar mogelijk blijft Poetin vooral afwezig door de slechte reputatie die Gorbatsjov in eigen land had. Hoewel hij in het buitenland populair was en gezien werd als de man die mee een einde maakte aan de Koude Oorlog, wordt hij in Rusland vooral herinnerd als de man die verantwoordelijk is voor de ineenstorting van de Sovjet-Unie en de daaropvolgende economische problemen.

"Dat maakt misschien dat Poetin het niet opportuun vond om voor zo iemand met zo'n reputatie bij veel Russen bij zo'n officiële plechtigheid het laatste woord te voeren", zegt correspondent Geert Groot Koerkamp in "De ochtend" op Radio 1.