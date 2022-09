Inwoners van Stekene keken verbaasd op bij de landing van een ballon in een woonwijk

Gisterenavond zijn vanop de grote Markt in Sint-Niklaas geen ballonnen opgestegen omdat er valwind was, maar vanmorgen mocht het wel. Een ballon vloog over het Waasland, maar moest om een of andere oorzaak toch een landing maken in Stekene, die niet gepland was. De piloot mikte op een kruispunt in een woonwijk in Stekene en belandde midden op het kruispunt. " Sterk van onze piloot", liet passagier Mathias weten. " Er was geen enkel moment paniek, de piloot had ons uitgelegd dat we vroeger dan gepland gingen landen en dat alles onder controle was. We vonden het allemaal best spannend"