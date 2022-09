BK Beachwaterpolo in het decor van het Bonapartedok in Antwerpen: "We willen naar buiten komen met de sport"

Dit weekend ontvangt Antwerpen de tweede editie van het Belgisch kampioenschap beachwaterpolo. In tegenstelling tot het traditionele waterpolo, is beachwaterpolo veel eenvoudiger en daardoor ook veel toegankelijker. Zo vertelt organisator Fabrice Weise: “Deelnemers nemen het in gemengde ploegen van vier tegen vier tegen elkaar op en de spelregels zijn zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Na twee keer tien minuten speeltijd wint de ploeg die het meest heeft gescoord."

Organisator Fabrice Weise hoopt met dit evenemtent beachwaterpolo ook bij het grote publiek in de aandacht te brengen. "Door naar buiten te komen met de sport, meerbepaald in de stad spelen we in op de trend van urban sports. We trekken het gegeven van beachwaterpolo op deze manier open en kiezen voor een modernere variant van het oorspronkelijke waterpolo."