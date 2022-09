Zwembad, ballenbad en proeverijen op de Dag van de Hond in Beringen

De baasjes zijn in de wolken. "'t Is de eerste keer dat we hier komen, we vinden het geweldig. We probeerden al het ballenbad, maar onze hond is blijkbaar meer in de andere honden geïnteresseerd", lacht Daisy Schoefs. "Maar we gaan ook nog de andere attracties proberen." "We hebben sinds vorig jaar een pup en 't is wel eens interessant om te zien hoe ze op de losloopweide met elkaar kunnen spelen, maar ze zijn goed bezig. Het is een border collie en ze is vrij actief. Ze heeft ook al leuk gespeeld in het water, de smaak daarvoor heeft ze te pakken sinds de vakantie. Met de proeverijen zijn we wat voorzichtig, want ze heeft wat darmproblemen", zegt Heidi Leynen. Ook zondag zijn honden en hun baasjes nog welkom in Koersel.