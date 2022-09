Fandag Belgian Cats in Kortrijk. “Omdat onze supporters belangrijk zijn voor ons”, zegt Antonia Delaere.

“Voor de speelstersgroep is het contact met de fans heel belangrijk”, verklaart forward Antonia Delaere. “We hebben deze fandag georganiseerd omdat we binnenkort naar het WK in Australië vertrekken en veel fans er niet bij kunnen zijn. Maar na deze dag en de oefenwedstrijd in de Lange Munte in Kortrijk, kunnen we al wat steun en vertrouwen bijtanken voor ‘down under’. En dat zullen we zeker kunnen gebruiken.”