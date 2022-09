Nieuwe details in onderzoek naar Donald Trump: lege mappen met opschrift "geheim" teruggevonden in Mar-a-Lago

Het is niet duidelijk welke documenten precies in de mappen zaten. Dat achterhalen zou een moeilijke klus kunnen worden. Een bron bij intelligentiediensten vertelt aan CNN dat mappen met het opschrift "(uiterst) geheim" of "gevoelig" dikwijls opnieuw gebruikt worden. "Lege mappen doen vragen rijzen, maar waren ze volledig leeg, was er geen enkele beschrijvende informatie?", klinkt het. "Een voorblad op een document leggen en meerdere documenten in een map ronddragen wordt dikwijls gedaan." Zonder meer info over hoe de documenten in de mappen gemarkeerd waren, of dat ze een of ander controlenummer hadden, wordt het moeilijk.

Ook de vraag wat er dan met de documenten in de lege mappen is gebeurd, steekt de kop op. De ontdekking doet volgens The Guardian voor het eerst de vrees rijzen dat bepaalde (uiterst) geheime staatsinformatie niet getraceerd kan worden, ook niet nadat de FBI bij meerdere huiszoekingen in Mar-a-Lago al heel wat materiaal heeft kunnen terugvinden. Maar de Director of National Intelligence (DNI), die de 17 verschillende inlichtingendiensten coördineert, voert momenteel een risico-analyse uit van het ongeoorloofde optreden van Donald Trump, en geen schade-analyse. Dat zou erop kunnen wijzen dat de DNI er voorlopig niet van uit gaat dat het materiaal op een bepaalde manier misbruikt is.