Formule E-wereldkampioen Stoffel Vandoorne (eindelijk) gehuldigd in Roeselare

Roeselare gaat prat op haar wereldkampioenen. Met Benoni Beheyt, Patrick Sercu, Freddy Maertens en Jean-Pierre Monseré is de stad rijkelijk bedeeld. Stoffel Vandoorne is een buitenbeentje in die rij. “Dat hij nu nog maar gehuldigd wordt, zegt genoeg over de impact van de Formule E en de motorsport in het algemeen”, zegt Rudi Dewaele uit Knokke Heist. Al jarenlang volgt het hij het doen en laten van zijn held. “Stoffel rijdt al een paar jaar op een zeer hoog niveau in de Formule E maar moet eerst wereldkampioen worden vooraleer hij écht in de bloemetjes wordt gezet.”