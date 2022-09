Jackpot: Engels koppel vindt gouden munten van 400 jaar oud en met een waarde van 280.000 euro onder keukenvloer

Wie een renovatie achter de rug heeft, weet: iets tegenkomen wat je niet verwacht tijdens het uitbreken van een vloer of muur betekent meestal niet veel goeds. Dat dacht ook een koppel in North Yorkshire in Engeland toen ze in de zomer van 2019 de keuken van haar achttiende-eeuwse woning onder handen nam. Maar wat op het eerste zicht een slecht geïsoleerde elektriciteitskabel leek, werd voor het paar al snel de vondst van hun leven.