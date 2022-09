Nucleaire waakhond: "Kerncentrale Zaporizja verliest verbinding met elektriciteitsnetwerk na nieuwe bombardementen" 

De Oekraïense kerncentrale in Zaporizja, die sinds maart bezet wordt door Russische troepen, is de hoofdverbinding met het energienetwerk kwijtgeraakt. Dat zegt het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), waarvan sinds donderdag permanent twee deskundigen op de nucleaire site aanwezig zijn. De centrale blijft wel elektriciteit leveren via een noodleiding. Volgens het IAEA verloor de kerncentrale de hoofdverbinding "na nieuwe bombardementen in het gebied".