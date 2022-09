Kommil Foo herovert met "Ruimtevaarder" eerste plaats in Lage Landenlijst, nieuwkomer Merol duikt meteen top 10 binnen

Maar de meest opvallende naam in de lijst is misschien wel Merol. De Nederlandse zangeres is ook in ons land enorm populair en speelde twee weken geleden nog op Pukkelpop. Ze debuteert in De Radio 1 Lage Landenlijst met maar liefst drie nummers: "Patronen", "Gemengde signalen" en "Vol". Met dat laatste nummer eindigt ze op de tiende plaats.