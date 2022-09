Meer geld voor lokale besturen die extra opvangplaatsen voor asielzoekers creëren

Het gaat voor alle duidelijkheid niet om collectieve plaatsen, maar wel om zogenoemde "lokale opvanginitiatieven", bijvoorbeeld in een gedeeld huis of in een individuele woning. Die plaatsen zijn voornamelijk bedoeld voor mensen die in een transitieperiode zitten of voor mensen die sowieso een hoge erkenningsgraad hebben. Volgens de woordvoerder van De Moor zijn zulke lokale opvanginitiatieven goedkopere opvangoplossingen dan collectieve opvang.