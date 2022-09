Onderdeel van Atlantikwall Raversyde in Oostende heeft nu officieel de Europese erfgoedprijs ontvangen

"We zijn erin geslaagd om alles zo goed mogelijk te restaureren of na te bouwen", zegt conservator Mathieu de Meyer. " Bij elke renovatie hebben we gekozen voor beton omdat bunkers hieruit bestaan. Het zou verkeerd zijn om daar plots andere materialen voor te gebruiken. Oorlogsmateriaal dat niet uit beton was gemaakt, hebben we ook in een betonlaag gegoten, maar dan hebben we duidelijk vermeld waarom we dit materiaal gebruikten. Een kanon willen we dan ook niet nabouwen aangezien dit nooit op de originele manier kan. We kiezen er dus voor om alles in beton te maken".