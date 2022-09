Oplichter uit Netflix-reeks na dagenlange zoektocht gearresteerd in Groot-Bijgaarden

Maar Robert Hendy-Freegard was niet altijd een hondenkweker in een slaperig Frans dorpje. Begin dit jaar was de 51-jarige Brit het hoofdpersonage van de Netflix-documentaire "The puppet master: hunting the ultimate conman". Daarin was te zien hoe Hendy-Freegard zich jarenlang, van 1990 tot 2002, voordeed als een agent van de Britse geheime dienst MI5. Op die manier slaagde hij erin om zijn slachtoffers alles samen 1 miljoen pond (1,16 miljoen euro, red.) af te nemen.