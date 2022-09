Opnieuw spierballengerol tussen VS en China over Taiwan

De koop is nog niet helemaal rond. Onderdeel van het pakket is een radarsysteem ter waarde van 665 miljoen dollar dat Taiwan moet helpen om inkomende raketten tijdig te lokaliseren. Als de koop doorgaat is het de eerste keer in bijna twee jaar tijd dat de VS zoveel wapens in één keer aan Taiwan verkopen.

Hoewel de wapenleveringen Taiwan volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken geen nieuwe militaire mogelijkheden bieden, kunnen ze de spanningen met Peking wel verder vergroten. Sinds het bezoek van de Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi aan Taiwan vorige maand heeft China verschillende militaire activiteiten uitgevoerd rondom de eilandstaat. China beschouwt Taiwan als een opstandige provincie.



China heeft eerder deze week gezegd "fel tegen de verkoop van Amerikaanse wapens aan de Chinese regio Taiwan" te zijn. Het Amerikaanse Congres moet nog akkoord gaan met de verkoop van de wapens. Maar China heeft vannacht ook officieel met "tegenmaatregelen" gedreigd als de Verenigde Staten niet afzien van het plan. Dat heeft een woordvoerder van de Chinese ambassade in Washington te kennen gegeven. "China zal resoluut legitieme en noodzakelijke tegenmaatregelen nemen", aldus een woordvoerder van de ambassade.