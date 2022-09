Oude bomen in Brusselse parken worden gesnoeid of gekapt omdat ze ziek zijn door de droogte

Bomen van meer dan een eeuw oud in de Brusselse parken moeten gekapt of gesnoeid worden doordat ze helemaal verzwakt zijn door de droogte. Ze zijn ook veel meer vatbaar voor parasieten en infecties. Bomenspecialisten waarschuwen al langer dat de droogte en de klimaatverandering in het algemeen nefast dreigen te worden voor heel wat boomsoorten, deze week is dat vooral in Vorst duidelijk geworden.