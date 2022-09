Seizoenarbeiders kunnen tijdig naar buiten bij felle brand in huis in Ranst

De brand is rond kwart over 7 ontstaan aan de achterzijde van een woning aan Broechemhof in Ranst. Het was de eigenaar - een landbouwer die vlakbij woont - die het vuur opmerkte en de hulpdiensten verwittigde. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al door het dak. De woning ligt een eind van de straat, daardoor liet de brandweer tankwagens met bluswater komen. Het vuur zou ontstaan zijn aan de verwarmingsinstallatie op stookolie.