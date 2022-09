Textielbedrijf Sioen legt de helft van de garenproductie in Moeskroen stil door energiecrisis

De garenafdeling in Moeskroen verbruikt veel elektriciteit en na een analyse is beslist dat de afdeling niet meer winstgevend is en de helft van de productie wordt stilgelegd. "De concurrentie met het buitenland is moordend", zegt energiemanager Gertjan Buyck van Sioen." We kunnen met die torenhoge elektriciteitskosten niet meer concurreren met de internationale markt. Veel landen, vooral dan China, voelen de energiecrisis niet en dus konden we niet anders dan een deel stilleggen."