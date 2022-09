Piloot dreigt ermee vliegtuigje in Amerikaanse supermarkt te laten crashen

De politie werd 05.00 uur plaatselijke tijd gealarmeerd. De politie staat in contact met de piloot en is volgens CNN op haar hoede "gezien door het type vliegtuig de gevarenzone veel groter is dan de stad Tupelo alleen". Volgens FlightAware is het toestel een tweemotorige Beechcraft King Air 90. Het is bijna elf meter lang en heeft een spanwijdte van iets meer dan vijftien meter.

Gouverneur Tate Reeves schreef op Twitter dat de politie en hulpdiensten de "gevaarlijke situatie" op de voet volgen. De woordvoerder van de Walmart-winkelketen heeft verklaard nauw met alle autoriteiten samen te werken.

De om en bij 38.000 inwoners van Tupelo zijn gevraagd het bewuste gebied te verlaten.