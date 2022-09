Ook tweede poging mislukt: NASA blaast lancering maanraket af 

Het was de bedoeling om, tussen 20.17 en 22.17 uur Belgische tijd, voor het eerst in 50 jaar nog eens een ruimteschip te sturen naar de maan dat astronauten kan vervoeren. De eerste testvlucht zou nog onbemand en zou niet op de maan landen. Het ruimteschip zou wel tot op 100 kilometer van het maanoppervlak naderen. Het is de eerste belangrijke stap om in 2025 of 2026 opnieuw mensen op de maan te laten landen, en voor het eerst ook een vrouw.