"De afscheidstoernee is begonnen": weerman Frank Deboosere gaat volgend voorjaar met pensioen

"Het is met spijt in het hart, maar je bent aan de afscheidstoernee begonnen", merkte presentator Ruben Van Gucht op bij het wekelijkse weerpraatje van Frank Deboosere in de live-uitzending van "De weekwatchers". Volgend voorjaar gaat hij met pensioen. "Ja, ik ben 64. Zo zijn de regels blijkbaar. Dit is de afscheidstoernee, maar het gaat nog heel lang duren."