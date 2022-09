Terwijl Gazprom en Siemens welles-nietesspelletje spelen over Nord Stream, levert Gazprom (een beetje) gas via Oekraïne

In Europa twijfelt men aan de uitleg die Gazprom geeft om te stoppen met de gasleveringen via Nord Stream. Het vermoeden leeft dat Rusland de gastoevoer gebruikt als vergeldingsmiddel voor de sancties die Europa nam voor de inval van het Russische leger in Oekraïne.

Europees commissaris voor Economie Paolo Gentiloni wijst erop dat de Europese Unie van Rusland verwacht dat het zich houdt aan de energiecontracten die het heeft gesloten, maar dat het bereid is de uitdaging aan te gaan als Moskou daar niet in slaagt. "De zet van Gazprom is geen verrassing", schrijft Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad op Twitter. "Het gebruik van gas als wapen zal de houding van de Europese Unie niet beïnvloeden. Wij zullen onze weg naar energieonafhankelijkheid versnellen."