15 miljoen Chilenen stemmen voor of tegen een nieuwe grondwet

De nieuwe grondwet bestempelt Chili als een sociale en democratische rechtsstaat, plurinationaal, intercultureel, regionaal en ecologisch. Ook nieuw is de erkenning van de rechten van vrouwen, etnische minderheden, LGBTQI-minderheden, mensen met een handicap en senioren. De oude grondwet ging uit van de familie als kern van de samenleving.

De tekst van de nieuwe grondwet is opgesteld door een grondwetgevende vergadering, waarin naast verkozen politici ook allerlei vertegenwoordigers van de maatschappij zaten.

De grondwet is het rechtstreeks gevolg van de sociale onrust van drie jaar geleden, toen de Chilenen massaal op straat kwamen tegen de regering van toenmalig president Sebastián Piñera. Duurdere metrotickets waren de aanleiding, maar het werd een ware protestbeweging tegen het neoliberale beleid. Piñera moest uiteindelijk buigen en schreef een referendum uit in 2020, waarbij 80 procent van de kiezers voor de vervanging van de oude grondwet stemde. Even later won Gabriel Boric de presidentsverkiezingen.

Of Boric vandaag zal zegevieren met een nieuwe grondwet is niet zeker, want de kiezers zijn verdeeld. Peilingen geven aan dat maar 37 procent vóór is. 47 procent zou tegen zijn en 15 procent is nog onbeslist. De eigenlijke uitslag is moeilijk te voorspellen omdat er zo veel onbeslisten zijn en omdat de stemming vandaag verplicht is.