Video "Agnus Dei" Vlaams Radiokoor meer dan 10 miljoen keer bekeken op YouTube: "Mensen vinden er troost in"

"Het Agnus Dei is vaste prik in elke mis", legt Bart Van Reyn, muziekdirecteur van het Vlaams Radiokoor, uit. "De tekst komt uit de Bijbel en gaat over thema’s als troost en vrede. Dat onze video intussen meer dan 10 miljoen kijkers heeft gelokt, is voor ons een grote verrassing. Ik sta nog elke dag versteld: dagelijks kijken er gemiddeld 5.000 mensen van over de hele wereld naar onze uitvoering. Veel mensen laten ons persoonlijk weten dat ze na het verlies van een dierbare troost en houvast vinden dankzij onze video. We zijn erg dankbaar dat we met deze prachtige muziek mensen een goed gevoel en een boodschap van troost kunnen geven."