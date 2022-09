Hoogleedse burgemeester kondigt afscheid aan eind dit jaar, gemeenteraadslid Frederik Demeyere volgt haar op

Het nieuws dat de burgemeester stopt, komt in Hooglede aan als een verrassing. Maar ook de naam van haar opvolger is best wel verrassend: gemeenteraadslid Frederik Demeyere. Hij werkt bij de provincie West-Vlaanderen. Demeyere is relatief nieuw in de lokale politiek. Hij is gemeenteraadslid, geen schepen. "Ik ben blij dat ik het vertrouwen krijg van de ploeg" vertelt Demeyere. "Het is voor mij een grote sprong, al heb ik wel al wat ervaring bij het provinciebestuur opgedaan. Eind dit jaar stop ik met mijn functie op de dienst erfgoed. Ik ga dan deeltijds aan de slag op het kabinet van gedeputeerde Bart Naeyaert."

Met de burgemeesterswissel wil de Hoogleedse CD&V zich optimaal voorbereiden op de verkiezingen in 2024. "Dat worden heel speciale verkiezingen, want voor het eerst is er geen stemplicht meer. We nemen dus twee jaar de tijd om ons optimaal voor te bereiden." aldus Demeyere.