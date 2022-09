Succesvolle tweedaagse Crammerock in Stekene zit erop.  36.000 muziekliefhebbers genoten van de afsluiter van het festivalseizoen.

Als we het aan de bezoekers vragen dan is de camping voor hen veelal belangrijker dan het festival zelf. “Die gezelligheid, en nog samen even feesten op het einde van de zomer dat is voor ons wat Crammerock is”, zeggen een aantal enthousiaste kampeerders die zondagmorgen met hese stem en slaapogen de camping verlaten. Campingverantwoordelijke Diederik De Brant is dan ook een tevreden man. “Dit jaar was de camping nog sneller uitverkocht dan andere jaren, en ik moet opnieuw vaststellen hoe braaf het eraan toegaat. Uiteraard waren er enkele kleine schermutselingen maar dat is te begrijpen wanneer er 7.500 mensen heel dicht op elkaar zitten. Maar wat vooral opvalt is dat de kampeerders minder afval achter laten dan anders. Want iedereen komt om vuilzakken vragen en dat scheelt enorm voor ons tijdens de opkuis nadien."