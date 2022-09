De Voyagers vliegen al 45 jaar in de ruimte, inclusief bandopnemer en minder geheugen dan een gemiddelde smartphone

Samen legden de twee ruimtetuigen veel nieuwe gegevens bloot over de twee grootste planeten van ons zonnestelsel en hun manen.

Voyager 2 werd ook het eerste en enige ruimtetuig dat dicht voorbij vloog aan Uranus (in 1986) en aan de planeet die het verst van de zon staat, Neptunus (in 1989). De sonde bezorgde de mensheid opmerkelijke beelden van deze verafgelegen werelden en ook nieuw inzichten.

Terwijl Voyager 2 die 'flybys' aan het uitvoeren was, was Voyager 1 op weg naar de grens van de heliosfeer. In 2012 verliet de sonde de heliosfeer en ontdekte dat die 70 procent van de kosmische straling blokkeert - de hoogenergetische deeltjes die afkomstig zijn van ontploffende sterren.

Nadat Voyager 2 het onderzoek van de buitenplaneten voltooid had, vervolgde ook die sonde haar weg naar de grens van de heliosfeer en stak die in 2018 over.

De gecombineerde gegevens van de beide ruimtetuigen maakten dat eerdere theorieën over de precieze vorm van de heliosfeer in vraag moesten worden gesteld.

"Terwijl de beide Voyagers de interstellaire ruimte onderzoeken, bezorgen ze de mensheid waarnemingen van dit nooit eerder verkende gebied", zei Linda Spilker, een projectwetenschapper bij JPL. "Het is de eerste keer dat we in staat zijn geweest direct te bestuderen hoe een ster, onze zon, interageert met de deeltjes en de magnetische velden buiten onze heliosfeer. Dat helpt wetenschappers de plaatselijke omgeving tussen de sterren te begrijpen, het heeft een aantal theorieën over dit gebied omvergeworpen en het biedt cruciale informatie voor toekomstige missies."

