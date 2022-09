Duitse regering wil hoge energieprijzen verder opvangen met derde pakket aan maatregelen ter waarde van 65 miljard euro

In het akkoord dat de Duitse socialisten, groenen en liberalen zijn overeengekomen, wordt het nieuwe pakket aan maatregelen een "snelle en proportionele hulp aan de burgers en bedrijven" genoemd, "nodig door de snelle stijging van de energieprijzen". Duitsland had in augustus opnieuw een inflatie (een prijsstijging) van 7,9 procent in vergelijking met een jaar eerder.

In het nieuwe pakket is onder meer een eenmalige premie voor gepensioneerden (300 euro) en studenten (200 euro) opgenomen, net als een verhoging van onder meer de huurtoeslag en het kindergeld. Zo'n 9.000 "energie-intensieve bedrijven" krijgen uitstel in het betalen van belastingen, goed voor een bedrag van 1,7 miljard euro.

Er komt ook een belastingvermindering voor de laagste en middeninkomens, die sommige Duitsers tot 1.000 euro per jaar kan opbrengen. Er komt ook opnieuw een korting op het openbaar vervoer, al is het geen verlenging van het 9 euro-ticket dat eerder werd ingevoerd. Er komen speciale tickets waarmee je voor 49 tot 69 euro per maand heel Duitsland kan rondreizen. De regering maakt daar 1,5 miljard euro voor vrij.