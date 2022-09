Duizenden Antwerpenaren en toeristen genieten van gratis opera in openlucht op het Sint-Jansplein

Jan Vandenhouwe, artistiek directeur van Opera Ballet Vlaanderen, onderstreept dat de gratis concerten op het Sint-Jansplein ondertussen een jaarlijkse traditie zijn geworden. Wij spelen vanmiddag, vanavond is het aan het Antwerp Symphony Orchestra, een mooie samenwerking tussen beide gezelschappen. Ik vind dat het een opdracht is van een operahuis om in de stad waarin het gevestigd is naar buiten te komen. We krijgen hier ook een heel divers publiek, dat was zelfs al te merken tijdens het inspelen, heel wat passanten zijn toen blijven zitten. De verkoop na corona is ook een beetje vertraagd, wij als Opera Ballet Vlaanderen hebben daar niet zoveel last van, maar er zijn toch in elke voorstelling nog wat plaatsjes beschikbaar. We hopen dus wat extra mensen naar de zaal te krijgen want tenslotte is opera emotie die recht naar het hart gaat, waardoor ook een verjonging en verbreding van het publiek aan het optreden is."