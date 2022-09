Fair play ouders langs de zijlijn: "Er worden veel ongepaste opmerkingen geroepen naar jonge voetballers die gewoon genieten van hun sport"

In heel Vlaanderen is gisteren het nieuwe voetbalseizoen ingezet. Een seizoen dat volledig in het teken staat van fair play. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar niets is minder waar. Uit een onderzoek van de KU Leuven blijkt dat er ontzettend veel sprake is van discriminatie en racisme langs de zijlijn. Daarbovenop komen deze opmerkingen bijna altijd van de ouders van de spelers. Er moest dus dringend iets gebeuren, bevestigt ook Nand De Klerck van Voetbal Vlaanderen. "Ik hoop dat ouders door deze actie beseffen dat ze een voorbeeldfunctie hebben voor hun kinderen. Discriminerende en racistische opmerkingen kunnen we niet tolereren. Enthousiasme en emotie langs de zijlijn moet zeker kunnen, maar de onsportieve zaken die moeten eruit."

Voetbal Vlaanderen lanceert daarom met trots de fair play ouder. Hierbij draagt één van de ouders van elke ploeg een sjaal met daarop fair play ouder. Deze ouder zorgt er dan voor dat er op een faire en sportieve manier naar de wedstrijd gekeken wordt.

Mich Van de Ven was alvast één van de uitverkoren fair play ouders in Antwerpen: "Aan het begin van de wedstrijd ga ik even aftoetsen bij de scheidsrechter en de trainers of er bepaalde noden zijn. Daarna zorg ik ervoor dat de wedstrijd op een sportieve manier gevolgd wordt. Bij onrespectvol gedrag, spreek ik de desbetreffende ouder aan." Mich is ook als moeder van een voetballende zoon tevreden dat er eindelijk een initiatief op poten staat: "Er worden veel ongepaste opmerkingen geroepen naar jonge voetballertjes die gewoon genieten van hun sport. De kinderen zijn hier altijd heel erg van, van slag."