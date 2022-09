Kippenvelmoment: zoon van overleden drummer Taylor Hawkins drumt "My hero" samen met Foo Fighters

Het concert in het Wembley Stadium in Londen was het eerste concert van Foo Fighters sinds het overlijden van Taylor Hawkins in maart van dit jaar. Hij werd dood aangetroffen in een hotelkamer in Bogota, in Colombia, waar de band op dat moment op tournee was. Een aangeslagen Foo Fighters annuleerde alle aankomende concerten en trad sindsdien niet meer samen op. Tot gisteren, want dan was er het eerste van twee tributes, georganiseerd door Foo Fighters en de nabestaanden van Hawkins. Wembley was tot de nok gevuld voor wat was aangekondigd als "de viering van het monolitische talent en de magnetische persoonlijkheid" van Hawkins.