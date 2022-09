Grootste fusie in Oost-Vlaanderen zou dan toch niet doorgaan:"Geen commentaar tot woensdag"

Ondertussen is het duidelijk dat uit de haalbaarheidsstudie blijkt dat er geen noodzaak is om te fuseren. Daarin staat ook dat een mogelijkheid tot samenwerken wel kan, maar fuseren niet. Die studie is een advies die nu aan de politici wordt gegeven. Zij beslissen uiteindelijk wat er zal gebeuren. Wel is het ook duidelijk dat er vanuit de bevolking geen draagvlak is om één grote gemeente te worden.