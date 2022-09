In Maaseik konden ze eindelijk weer hun knapkoek bakken en ... stukslaan

Er was heel wat belangstelling voor het traditionele knapkoekfeest op de Markt van Maaseik dat ook nog eens het weer mee had. Dat gaat uiteraard gepaard met de nodige folklore, maar ook met heel wat professionaliteit. Zo wordt het deeg voor de koek van liefst 3 meter doormeter onder de leiding van een “meister-stoker" even na de middag in een traditionele mobiele houtoven gestoken. De “meister-bakkers" hielden op hun beurt een oogje in het zeil bij de garing van de knapkoek.