Vliegveld Goetsenhoven viert zijn 100ste verjaardag met opendeur en vluchten

Voorzitter van vliegclub De Wouw Theo Stockman, licht alvast graag de geschiedenis van de club even toe: "De oprichter van vliegclub de Wouw is Paul Moers. Hij bedacht de naam van de club tijdens een vakantie in de Pyreneeën. Telkens als hij daar opkeek, kon hij de prachtige zweefvluchten van de roofvogel de Wouw aanschouwen. Zo is de naam dan ook ontstaan."

Naast het spotten van prachtige vliegtuigen kan je op de opendeurdagen ook meevliegen met enkele vliegtuigjes. Bezoekers Sarah en Sten genoten alvast met volle teugen. "Het was zeer mooi en impressionant. We hadden dan ook geluk met het weer. Het bijzonderste dat we vanuit de lucht konden zien, was de Tiense Suikerraffinaderij."

Op en naast het vliegveld in Goetsenhoven staan ook de eerste vliegtuigen waarmee jaren geleden gevlogen werd. Voorzitter Theo Stockman beschrijft graag 'de vliegende balk', het vliegtuig waarmee de eerste vluchten in Goetsenhoven werden gemaakt. "Het probleem was dat ze destijds nog niets hadden om de vliegtuigen in de lucht te trekken, daarnaast was het ook nog eens een eenzitter. Lesgeven gebeurde dus op een creatieve manier waarbij het vliegtuig werd vastgemaakt aan een auto. Achteraan in die auto zat dan een instructeur die schreeuwend uitleg gaf. Naarmate de leerling beter werd, ging de auto dan sneller en sneller."