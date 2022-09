Maaike Cafmeyer vanaf vanavond te zien in "Chantal": "Blij dat na zaak-De Pauw zoveel vrouwen en mannen naar politie gestapt zijn"

Aan Friedl' Lesage probeert ze uit te leggen hoe diep ze zich geschaamd heeft. "Ja, tot in het diepste van… Stel je een moment voor waarop je je zo hebt geschaamd dat je zelfs niet meer in de ogen van je broer, je zus of je moeder kon kijken... en dan mag je dat gaan vertellen in het nieuws… Mijn cirkel is niet groter dan die van iemand anders, dan die van bijvoorbeeld de kassierster in de Delhaize. Ik heb ermee moeten leren omgaan. Ik wil er niet alles over zeggen, maar ik wil wel aan vrouwen blijven zeggen: het is belangrijk dat je wel praat, dat je je over de schaamte heen zet, dat je verandert. Na alle zeik wil ik nog even zeggen dat zoveel mannen en vrouwen blij zijn met wat wij hebben gedaan en ook dat ze blij zijn dat zij zelf de stap hebben durven te zetten om naar de politie of een vertrouwenspersoon te gaan, wat toch niet onbelangrijk is."