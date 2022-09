Meer dan 1 miljoen bloemen schitteren in kleurrijke bloemenstoet van Sint-Gillis-Dendermonde

De weergoden waren de 71e bloemencorso gunstig gezind, want op deze stralende nazomerdag zondag stonden tienduizenden mensen langsheen het parcours in Sint-Gillis-Dendermonde. “Als je ziet hoeveel volk er is komen opdagen, dan kan je daar als organisatie enkel fier en blij mee zijn” zegt ondervoorzitter Guido Van der Jeught van Bloemencorso vzw. “Ik ben ook verantwoordelijk voor de bloemen en twee maanden geleden zijn de bloemen voor deze editie al besteld en die moeten we dan zelf gaan halen in Zundert (NL). Donderdag ben ik 1,2 miljoen bloemen gaan ophalen met 2 opleggers en vrijdag werden die verdeeld over de verschillende groepen, waarna het opsteken kon beginnen”.