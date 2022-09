N-VA-voorzitter De Wever: "Ik denk dat de Ventilus-hoogspanningslijn bovengronds zal komen"

In een interview met Het nieuwsblad had De Wever gisteren gezegd dat hij nooit nog met federaal premier Alexander De Croo (Open VLD) wilde samenwerken. Dat bevestigde hij in "De zevende dag": "Wij werken in de Vlaamse regering uitstekend samen. Maar de partijen onderling, dat is gebroken tijdens de regeringsonderhandelingen van 2020. Als mensen aan tafel zitten, en discreet beloftes doen die in marmer gekapt zijn. Als mensen dan liegen en bedriegen en opnieuw een paarsgroene regering maken, dan breekt er iets. Met die partij kan ik mij daarover zetten, maar op persoonlijk vlak... Daar zijn dingen gedaan, daar zijn leugens uitgesproken, daar is ook gedrag geweest waarvan ik achteraf zeg: dat is nogal kras. Ik kan daar niet over liegen. Wat mij betreft, is dat menselijk een gedane zaak. Punt."