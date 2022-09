Na corona voor het eerst weer straatkunstfestival “Brouwsels op straat” in Nazareth

Voor Claeys is het belangrijk om een zo inclusief mogelijk festival te organiseren. Zo zijn er ook kunstenaars met een handicap uit de Zonnehoeve die hun werk op het festival ten toon kunnen stellen. “Met dit festival willen we zoveel mogelijk mensen bereiken”, zegt Claeys. “Soms twijfel ik erover of we ons meer op bepaalde doelgroepen moeten richten, maar we zien hier zowel jong als oud langskomen op het festival.” “We willen dat mensen hier leuke en interessante optredens kunnen zien en continu in beweging blijven. Het is goed als de mensen op een festival als het onze zich nooit neerzetten en telkens iets nieuw kunnen ontdekken.”

Bezoeker Jonas komt met zijn vrouw en twee dochters het festival verkennen. “We komen hier vooral voor de kindjes. Ze kunnen zich hier amuseren bij allerlei workshops en meedoen met circusanimatie of poppentheater kijken. Een van de eerste acts die we zagen was een showman die mij dan ook nog eens in de voorstelling betrok. Dat vonden mijn dochters geweldig grappig natuurlijk.”