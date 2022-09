Neerslagtekort in Vlaanderen op dit moment groter dan tijdens de historisch droge zomer van 1976

Het hydrologisch neerslagtekort in Vlaanderen bereikt recordhoogtes. Zo'n tekort is er wanneer er meer water verdampt dan er neerslag gevallen is en momenteel bedraagt dat tekort meer dan 350 liter per vierkante meter. "Dat is hoger dan in de historisch droge zomer van 1976", zegt hydroloog Patrick Willems. "Als dat aanhoudt komen we in een situatie terecht die we nog nooit gezien hebben."