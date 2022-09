Slippartij doet bewoners in Ramsdonk opnieuw steigeren: “Ik heb een blauw knipperlicht gezet om bestuurders af te schrikken”

Wim Dufraing is zelf een stand-up comedian met het duo Dufraing en De Wit in Kapelle-op-den-Bos. “Maar dit is niet om te lachen”, zegt Wim. “In de buurt zijn we het echt wel kotsbeu. Er is maar één mogelijkheid: voer snelheidsbeperkende maatregelen in. Regel ook de verkeerslichten beter af. Er moet hierover niet gebabbeld worden zoals de gemeente vraagt, doe het gewoon. Ik ga ook actie voeren. In de nacht van zaterdag op zondag plaatste ik alvast een blauw knipperlicht in mijn tuin. “Dat hielp, bestuurders reden minder snel, ze dachten dat er politie was. Maar er zal gewenning optreden. Ik heb nog stof genoeg voor andere acties.”