Onderzoek naar brand in appartement in Retie waar bewoner eerder werd gearresteerd

Rond half drie vanmiddag hoorden enkele bewoners van het appartementsgebouw een luide knal, ze meenden ook gas te ruiken. Niet veel later kwam er rook naar buiten en bleek het te branden op de benedenverdieping. De bewoners belden de brandweer en vluchtten naar buiten. Brandweerploegen van de zones Kempen en Taxandria konden het vuur snel blussen, maar in het appartement is de schade zo groot dat het momenteel onbewoonbaar is.