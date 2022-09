Het zit er bovenarms op tussen de paus en de Orde van Malta: wat is daar allemaal aan de hand?

De Orde van Malta beschikt vandaag de dag niet over een grondgebied, maar toch is er sprake van een functionele soevereiniteit. Zo zijn er een eigen volkslied (Ave Crux Alba), een feestdag (24 juni, de feestdag van Johannes de Doper), een munteenheid (scudo, die wel enkel nog geslagen wordt voor verzamelaars), en eigen postzegels (met een beperkte territoriale geldigheid). Beroemd is ook het Maltezer kruis, een wit kruis met acht punten op een rode achtergrond.



De orde geeft ook eigen diplomatieke paspoorten uit. Er zijn diplomatieke betrekkingen met meer dan 100 landen en een vertegenwoordiging bij onder meer de Europese Unie en de Verenigde Naties, al zijn ze er geen volledig lid van. Ze onderhouden ook contacten met internationale organisaties zoals het Rode Kruis.

Waar houdt de Orde van Malta zich mee bezig? Hun opdracht berust op twee pijlers: enerzijds "de actieve beleving van het christelijke geloof en het bevorderen daarvan", anderzijds "de zorg voor armen en hulpbehoevenden in de samenleving, waar ook ter wereld." Dat laatste is de belangrijkste missie. De orde is in tientallen landen actief op het vlak van liefdadigheid, ziekenzorg en noodhulp bij rampen en oorlogen. Door de eeuwen heen is een uitgebreid diplomatiek en humanitair netwerk uitgebouwd waardoor ze ook in moeilijke en afgelegen gebieden hulp kunnen verlenen.



Veel landen hebben elk hun eigen afdeling, maar voor noodhulp en hulp bij wederopbouw is er een aparte organisatie, Malteser International. Daarin bundelen 20 nationale afdelingen van de orde hun expertisen over internationale hulpverlening.