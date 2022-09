Oud-president Donald Trump haalt zwaar uit naar zijn opvolger Joe Biden: "Vijand van de staat"

De inval in Mar-a-Lago, in Florida, kadert in een onderzoek dat al langer loopt. Na hun ambtstermijn moeten presidenten al hun documenten en e-mails overdragen aan het National Archive. De FBI onderzoekt of Trump toch geheime documenten meenam naar Mar-a-Lago. Als dat het geval is, schendt hij de wet op het militaire geheim in de VS. Eerder deze week raakte bekend dat de FBI 33 dozen en containers met overheidsdocumenten meegenomen heeft uit Mar-a-Lago, waaronder geheime en/of gevoelige informatie.