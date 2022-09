Politie arresteert voortvluchtige inbreker die enkele minuten voor zijn veroordeling zijn enkelband had doorgeknipt 

Volgens Gerry Van Loock, de teamleider van het FAST-team, is het een erg productieve periode geweest voor zijn mensen: de voorbije 5 weken konden ze 12 voortvluchtige criminelen arresteren. Hij is dan ook erg tevreden: "Niet alleen door het hoge aantal arrestaties, maar vooral ook door de zwaarte van de straffen die zij nu niet langer kunnen ontlopen. De voortvluchtigen die we afgelopen weken konden arresteren, zijn samen veroordeeld tot tientallen jaren gevangenisstraf. Twee van hen werden zelfs tot levenslang veroordeeld. Dat zulke zware criminelen niet langer op vrije voeten zijn, daar doen we het voor.”