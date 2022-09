Sluikstorter dumpt opnieuw twee grote hoeveelheden banden in Wolvertem

Nauwelijks zes maanden geleden was aan de Paardenweide en Ossemstraat al een grote hoeveelheid autobanden gedumpt, en in dezelfde buurt zijn nu opnieuw twee sluikstorten ontdekt. Zwerfvuilcoach Luc Larivière meldde de twee nieuwe sluikstorten bij afvalintercommunale Incovo. “Helaas zijn er opnieuw twee grote partijen autobanden gedumpt”, zucht Luc. “Het eerste sluikstort gebeurde in de voetweg die de Paardenweide met de Ossegemstraat verbindt. Daar zijn 60 autobanden en zes vrachtwagenbanden gedumpt. Op die plek is er geen woning en dus geen sociale controle. Je kan ook niet overal sluikstortcamera’s plaatsen. Sinds het wegje twee jaar geleden werd verhard, wordt het gebruikt als sluipweg, ook door bestelwagens van bpost. Er is een bord doodlopende straat geplaatst, maar dat wordt genegeerd. Er is al beloofd om er een tractorsluis te plaatsen, maar die staat er helaas nog niet.”